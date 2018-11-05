ليبياـالآن| “توطين الإرشاد النفسي في المؤسسات التعليمية”، عنوان ورشة عمل نظمته…

#ليبياـالآن| “توطين الإرشاد النفسي في المؤسسات التعليمية”، عنوان ورشة عمل نظمتها إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم #بني وليد، والتي تهدف إلى مأسسة الإرشاد النفسي على نحو يصل بالطلبة إلى درجة عالية من التوافق النفسي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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