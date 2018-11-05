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#ليبيا_الآن | باشرت بلدية #سرت، بالتعاون مع مراقبة التعليم سرت، بأعمال توزيع ا…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشرت بلدية #سرت، بالتعاون مع مراقبة التعليم سرت، بأعمال توزيع التجهيزات المكتبية الخاصة بمدارس سناء يوسف، الفتح، الشهيد، اليرموك، والصقور. ويتوالى التوزيع على كامل المدارس الواقعة في نطاق بلدية سرت.




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