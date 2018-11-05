ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع ال…

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مدير عام شركة ربسول فرع #ليبيا لويس بولو نافاز، لبحث الأوضاع في حقل الشرارة، والتقنيات المتبعة لدى الشركة لدراسة تحسين انتاجية بعض الطبقات في حقل الشرارة.
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