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#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الأثنين، ورئيس مجل…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الأثنين، ورئيس مجلس أدارة جهاز تنمية وتطوير املاك الدولة احميدة الهادي الجلاح، عمل الجهاز والعراقيل التي تعيق سير عمله، ومباني تاريخية تابعة للجهاز بحاجة للترميم والصيانة؛ بمدينتي #طرابلس و #بنغازي.


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