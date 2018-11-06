ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الأثنين، ورئيس مجل…

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الأثنين، ورئيس مجلس أدارة جهاز تنمية وتطوير املاك الدولة احميدة الهادي الجلاح، عمل الجهاز والعراقيل التي تعيق سير عمله، ومباني تاريخية تابعة للجهاز بحاجة للترميم والصيانة؛ بمدينتي #طرابلس و #بنغازي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز اﻹدارية تناقش الاثنين، في #طراب…
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| قدم مندوبين عن شركة المشاريع العالمية لمجموعة قزوبا الصينية، المتخ…
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الأثنين، مع قنصل ج…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار المنظمة الدولية للهجرة توفر الاثنين معدات وآلات طبية لوزارة الصحة…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك