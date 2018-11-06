عاجل

#ليبيا_الآن| أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، للمتقدمين الذين اجت…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، للمتقدمين الذين اجتازوا الكشف الطبي ولجنة الفرز، بأن قد تم تحديد موعد الأختبارات العلمية الخاصة بالمعهد العالي للضباط، يوم الإثنين 26 نوفمبر، بمعهد تدريب الشرطة #بنغازي.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك