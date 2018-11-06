ليبيا_الآن| أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، للمتقدمين الذين اجت…

#ليبيا_الآن| أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، للمتقدمين الذين اجتازوا الكشف الطبي ولجنة الفرز، بأن قد تم تحديد موعد الأختبارات العلمية الخاصة بالمعهد العالي للضباط، يوم الإثنين 26 نوفمبر، بمعهد تدريب الشرطة #بنغازي.



