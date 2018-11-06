سفارة #الولايات_المتحدة_الأمريكية في ليبيا تدين الثلاثاء “بشدة” الهجوم المسلح من قبل “المليشيات” على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في #طرابلس، مؤكدة أن الاعتداءات على المرافق الطبية محظور بموجب القانون الإنساني والدولي.
#ليبيا
#الرائد_أخبار سفارة #الولايات_المتحدة_الأمريكية في ليبيا تدين الثلاثاء “بشدة”…
سفارة #الولايات_المتحدة_الأمريكية في ليبيا تدين الثلاثاء “بشدة” الهجوم المسلح من قبل “المليشيات” على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في #طرابلس، مؤكدة أن الاعتداءات على المرافق الطبية محظور بموجب القانون الإنساني والدولي.
أضف تعليقـك