#الرائد_أخبار

سفارة #الولايات_المتحدة_الأمريكية في ليبيا تدين الثلاثاء “بشدة” الهجوم المسلح من قبل “المليشيات” على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في #طرابلس، مؤكدة أن الاعتداءات على المرافق الطبية محظور بموجب القانون الإنساني والدولي.

#ليبيا