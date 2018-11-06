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#الرائد_أخبار سفارة #الولايات_المتحدة_الأمريكية في ليبيا تدين الثلاثاء “بشدة”…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

سفارة #الولايات_المتحدة_الأمريكية في ليبيا تدين الثلاثاء “بشدة” الهجوم المسلح من قبل “المليشيات” على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في #طرابلس، مؤكدة أن الاعتداءات على المرافق الطبية محظور بموجب القانون الإنساني والدولي.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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