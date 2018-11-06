#ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، أمس الأثنين، وعميد بلدية #المليطانية عبدالرحيم البدري، سير عمل المنشآت الصحية والطبية بالبلدية والصعوبات التي تواجهها، والمشروعات الصحيــة والصيانات المتوقفة.