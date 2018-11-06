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#ليبيا_الآن| أطلق صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، 10.5 مليون دولار…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أطلق صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، 10.5 مليون دولار أمريكي؛ لحملة التطعيم ضد الحصبة و 10 مشاريع إنسانية عاجلة، لدعم العمليات الإنسانية في #ليبيا.

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