#ليبيا_الآن | تمت مراسم توقيع محضر استلام بلدية #زليتن للمبنى التاريخي للبلدية (المعروف بالقشلة) من فرع جهاز الشرطة القضائية، بحضور مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة زليتن. ومن المقرر أن تتم صيانة المباني التاريخية المجاورة وانشاء مكتبة للبلدية لتكون مركزًا تاريخيًا للبلدية.







