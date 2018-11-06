#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي صقر عمران بوجواري رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الوطنية، ومدراء الإدارات افنية في الشركة، لمناقشة أوضاعها، وإمكانية مشاركتها في المشروعات المُزمع إقامتها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدية.



