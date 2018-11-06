#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي صقر عمران بوجواري رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الوطنية، ومدراء الإدارات افنية في الشركة، لمناقشة أوضاعها، وإمكانية مشاركتها في المشروعات المُزمع إقامتها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | أنهى عمال مكتب الحدائق التابع لشركة الخدمات العامة في بلدية #سوق…
تم النشر منذُ 1 ساعة
فرج .. شاب يتحدى الإعاقة ويحقق حلمه كمذيع راديو #مصراتة – #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | إجتمع مدير المكتب الصحي في بلدية #تاجوراء، ونائبه، وإدارة العلاق…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | تمت مراسم توقيع محضر استلام بلدية #زليتن للمبنى التاريخي للبلدية…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك