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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي صقر عمران بوجواري رئيس…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي صقر عمران بوجواري رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الوطنية، ومدراء الإدارات افنية في الشركة، لمناقشة أوضاعها، وإمكانية مشاركتها في المشروعات المُزمع إقامتها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدية.


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