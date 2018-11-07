الديمقراطي يسيطر على #الكونغرس الأمريكي أخبار الآن | دبي – الامارات العربية ال…



الديمقراطي يسيطر على #الكونغرس الأمريكي

أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – أفادت مراكز استطلاع أمريكية بان الديمقراطيين حصلوا في #انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على 229 مقعدا مقابل 206 مقاعد للجمهوريين.

للمزيد: http://bit.ly/2ST0BnK