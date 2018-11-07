ليبياـالآن| حذرت إدارة المنطقة الجنوبية لمنظومة الحساونة “سهل الجفارة”، من الو…

#ليبياـالآن| حذرت إدارة المنطقة الجنوبية لمنظومة الحساونة “سهل الجفارة”، من الوضع الكارثي الذي طال مشروع النهر الصناعي، إذ أن الاعتداءات المتكررة عليه تسببت بتعطيل 88 بئرًا.

برأيكم، لماذا يتم الاعتداء على المنشآت الحيوية التي ترفد الناس باحتياجاتها الأساسية مثل المياه والكهرباء؟