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#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن تلقي #بلدية #الجفرة اتصالًا من أحد عناصر تنظيم #…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن تلقي #بلدية #الجفرة اتصالًا من أحد عناصر تنظيم #داعش الإرهابي، لعرض صفقة تتمثل في إطلاق سراح الإرهابي ” جمعة القرقعي” ومرافقه، مقابل إخلاء سبيل مواطنين تم اختطافهم عقب الهجوم على منطقة الفقاء نهاية شهر أكتوبر الماضي ما تسبب بمقتل ٤ أشخاص واختطاف ١١ آخرين.

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قناة الان

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