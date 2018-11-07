#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن تلقي #بلدية #الجفرة اتصالًا من أحد عناصر تنظيم #داعش الإرهابي، لعرض صفقة تتمثل في إطلاق سراح الإرهابي ” جمعة القرقعي” ومرافقه، مقابل إخلاء سبيل مواطنين تم اختطافهم عقب الهجوم على منطقة الفقاء نهاية شهر أكتوبر الماضي ما تسبب بمقتل ٤ أشخاص واختطاف ١١ آخرين.
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