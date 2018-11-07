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#ليبيا_الآن| أقفل أعضاء مركز الحرس البلدي #عين_زارة، الإصحاح البيئي ببلدية عين…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقفل أعضاء مركز الحرس البلدي #عين_زارة، الإصحاح البيئي ببلدية عين زارة، بحماية البحث الجنائي عين زارة؛ والتدخل السريع، اليوم الأربعاء، 15 قصاب بالشمع الأحمر، ضبط داخلهم كميات كبيرة من الكبد؛ والأحشاء الفاسدة والمحظورة، ولحوم متعفنة وغير صالح للاستهلاك البشري.






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