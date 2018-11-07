ليبيا_الآن| بدء تحوير وأستكمال مقر مصرف التجارة والتنمية الكفرة، اليوم الأربعا…

#ليبيا_الآن| بدء تحوير وأستكمال مقر مصرف التجارة والتنمية الكفرة، اليوم الأربعاء، الكائن وسط مدينة #الكفرة، والمتوقع انجاز العمل وافتتاح المقر قبل نهاية العام، حسبما أكد عميد البلدية.







