#ليبيا_الآن | زار المبعوث الأممي إلى #ليبيا غسان سلامة مستشفى الجلاء للنساء في #طرابلس، لتفقده عقب الهجمات الأخيرة. وأكد سلامة إدانته الشديدة لأي اعتداء يطال الجسم الطبي، واستمع لشكاوى طاقم المستشفى، مطالبًا الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير الأمن والمستلزمات الهامة لتحسين أوضاع المستشفيات.













