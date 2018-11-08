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#ليبيا_الآن | زار المبعوث الأممي إلى #ليبيا غسان سلامة مستشفى الجلاء للنساء في…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار المبعوث الأممي إلى #ليبيا غسان سلامة مستشفى الجلاء للنساء في #طرابلس، لتفقده عقب الهجمات الأخيرة. وأكد سلامة إدانته الشديدة لأي اعتداء يطال الجسم الطبي، واستمع لشكاوى طاقم المستشفى، مطالبًا الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير الأمن والمستلزمات الهامة لتحسين أوضاع المستشفيات.







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