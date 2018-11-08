ليبياـالآن| أعلن مركز #طبرق الطبي شراء شحنة من العلاج الوقائى ” hercipten150…

#ليبياـالآن| أعلن مركز #طبرق الطبي شراء شحنة من العلاج الوقائى ” hercipten150mg ” الخاص بـ #سرطان #الثدى، بعد معاناة قسم الأورام في المركز من نقص كبير في هذا العلاج، خاصة أن المركز يستقبل 300 مصابًا بأورام سرطانية مختلفة من كافة مدن #ليبيا رغم إمكانياته المحدودة في ظل محدودية الإمدادات العلاجية اللازمة.
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