ليبياـالآن| أعلن مركز #طبرق الطبي شراء شحنة من العلاج الوقائى ” hercipten150…

#ليبياـالآن| أعلن مركز #طبرق الطبي شراء شحنة من العلاج الوقائى ” hercipten150mg ” الخاص بـ #سرطان #الثدى، بعد معاناة قسم الأورام في المركز من نقص كبير في هذا العلاج، خاصة أن المركز يستقبل 300 مصابًا بأورام سرطانية مختلفة من كافة مدن #ليبيا رغم إمكانياته المحدودة في ظل محدودية الإمدادات العلاجية اللازمة.