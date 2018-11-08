ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: #الليبيون يعانون الفقر ب…

#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: #الليبيون يعانون الفقر بسبب سرقة المليارات من خزينة الدولة.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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