عاجل

#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: #الليبيون يعانون الفقر ب…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: #الليبيون يعانون الفقر بسبب سرقة المليارات من خزينة الدولة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك