#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: مؤسسات الدولة في #ليبيا لم تستطع حل المشاكل التي لا تعد ولا تحصى في الجنوب، الذي أصبح نقطة جاذبة لعناصر #داعش بسبب حدوده المفتوحة.
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