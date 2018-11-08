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#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: مؤسسات الدولة في #ليبيا …

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: مؤسسات الدولة في #ليبيا لم تستطع حل المشاكل التي لا تعد ولا تحصى في الجنوب، الذي أصبح نقطة جاذبة لعناصر #داعش بسبب حدوده المفتوحة.

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قناة الان

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