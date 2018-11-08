#ليبياـالآن| المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”: مؤسسات الدولة في #ليبيا لم تستطع حل المشاكل التي لا تعد ولا تحصى في الجنوب، الذي أصبح نقطة جاذبة لعناصر #داعش بسبب حدوده المفتوحة.