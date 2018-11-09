#ليبيا_الآن | أكّد المبعوث الأممي غسّان سلامة خلال إحاطته لمجلس الأمن، أن على #ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد في الأسابيع الأولى من 2019، مضيفًا أن الأمم المتحدة تريد التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبرًا لمناقشة مستقبلهم. ولم يحدد سلامة موعدًا جديدًا للإنتخابات، أو يذكُر حتى موعد العاشر من ديسمبر / كانون الأول، الذي اتفقت عليه كافة الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها #فرنسا في مايو /أيار. وذكّر سلامة أن مجلس النواب المعترف به دوليًا فشل عمدًا في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات.
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