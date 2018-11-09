ليبيا_الآن | إجتمع ممثلو اللجنة القانونية في مصلحة الأحوال المدنية، مع ممثلي م…

#ليبيا_الآن | إجتمع ممثلو اللجنة القانونية في مصلحة الأحوال المدنية، مع ممثلي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وإدارة القضايا في وزارة العدل، لمناقشة بعض الصعوبات التي تواجه عمل المصلحة وإيجاد سبل تذليلها.
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