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#ليبيا_الآن | إجتمع ممثلو اللجنة القانونية في مصلحة الأحوال المدنية، مع ممثلي م…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع ممثلو اللجنة القانونية في مصلحة الأحوال المدنية، مع ممثلي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وإدارة القضايا في وزارة العدل، لمناقشة بعض الصعوبات التي تواجه عمل المصلحة وإيجاد سبل تذليلها.



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