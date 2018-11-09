ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة السفير محمد يونس المنف…

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة السفير محمد يونس المنفي، لتسليمه أوراق إعتماده كسفير #ليبيا لدى جمهورية #اليونان، وتكليف بتنمية جسور الصداقة و التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يقدم المنفي أوراق إعتماده لحكومة اليونان خلال اﻷيام القادمة.
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