ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة السفير محمد يونس المنف…

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة السفير محمد يونس المنفي، لتسليمه أوراق إعتماده كسفير #ليبيا لدى جمهورية #اليونان، وتكليف بتنمية جسور الصداقة و التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يقدم المنفي أوراق إعتماده لحكومة اليونان خلال اﻷيام القادمة.