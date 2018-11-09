#ليبيا_الآن | عقد المجلس الأعلى للدولة أمس جلسةً تشاوريةً، لبحث مؤتمر #باليرمو المزمع عقده يومي 12 و 13 نوفمبر في #إيطاليا، حول #ليبيا، ومناقشة أجندة المؤتمر ورؤية المجلس في التعامل معها.





