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#ليبيا_الآن| نظم مكتب الثقافة #غدامس، أمس الخميس، ورشة عمل تدريبية بعنوان التغ…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظم مكتب الثقافة #غدامس، أمس الخميس، ورشة عمل تدريبية بعنوان التغير السلمي، بمقر المركز الثقافي غدامس، بالتعاون مع شبكة صناع السلام بليبيا.



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