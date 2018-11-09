ليبيا_الآن| نظم مكتب الثقافة #غدامس، أمس الخميس، ورشة عمل تدريبية بعنوان التغ…

#ليبيا_الآن| نظم مكتب الثقافة #غدامس، أمس الخميس، ورشة عمل تدريبية بعنوان التغير السلمي، بمقر المركز الثقافي غدامس، بالتعاون مع شبكة صناع السلام بليبيا.
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