ليبيا_الآن| بحث مديرا مكتب القطاع الخاص، والتفتيش والمتابعة، ورئيس نقابة صيادل…

#ليبيا_الآن| بحث مديرا مكتب القطاع الخاص، والتفتيش والمتابعة، ورئيس نقابة صيادلة #طرابلس، أمس الخميس، بأدارة الخدمات الصحية طرابلس، أوضاع صيدليات القطاع الخاص، وآليات التفتيش من حيث التراخيص وصلاحية العمل، والموصفات الفنية المتعارف.







