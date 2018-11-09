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#ليبيا_الآن| بحث مديرا مكتب القطاع الخاص، والتفتيش والمتابعة، ورئيس نقابة صيادل…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث مديرا مكتب القطاع الخاص، والتفتيش والمتابعة، ورئيس نقابة صيادلة #طرابلس، أمس الخميس، بأدارة الخدمات الصحية طرابلس، أوضاع صيدليات القطاع الخاص، وآليات التفتيش من حيث التراخيص وصلاحية العمل، والموصفات الفنية المتعارف.




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