#ليبيا_الآن| أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس، اليوم الجمعة، أن اللجنة المكلفة بمراجعة وتدقيق المطالبات المالية، للمصحات المتعاقد معها من طرف وزارة الصحة؛ لشراء الخدمات الطبية؛ قد شرعت في تنفيذ أعمالها.
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