ليبيا_الآن | داهمت الأجهزة الأمنية منزلًا في مدينة #صبراتة، بناءًا على معلوما…

#ليبيا_الآن | داهمت الأجهزة الأمنية منزلًا في مدينة #صبراتة، بناءًا على معلومات البحث والتحري وما ورد في التحقيقات حول وجود خلايا نائمة في المدينة تستخدم المنازل كمخازن للأسلحة، وتم ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية والكتب التكفيرية الجهادية.











