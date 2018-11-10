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#ليبيا_الآن | داهمت الأجهزة الأمنية منزلًا في مدينة #صبراتة، بناءًا على معلوما…

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | داهمت الأجهزة الأمنية منزلًا في مدينة #صبراتة، بناءًا على معلومات البحث والتحري وما ورد في التحقيقات حول وجود خلايا نائمة في المدينة تستخدم المنازل كمخازن للأسلحة، وتم ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية والكتب التكفيرية الجهادية.






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