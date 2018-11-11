#ليبياـالآن| ناقش “الصقر بوجواري”، رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازى، اليوم الأحد، مع “عمر نشاد”، مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الاحتياجات الضرورية التي تمكّن الشركة من أداء مهامها على أكمل وجه.
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