ليبياـالآن| عقد مركز البحوث والاستشارات بجامعة #بنغازي، مؤتمرًا حول دور القان…

#ليبياـالآن| عقد مركز البحوث والاستشارات بجامعة #بنغازي، مؤتمرًا حول دور القانون في المصالحة الوطنية، إذ أوصت الأبحاث المقدمة على اعتماد 5 مرتكزات قانونية: الحكم الوطني، واللامركزية، والهوية الوطنية، وقوى الأمن، والعدالة الانتقالية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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