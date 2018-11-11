ليبياـالآن| عقد مركز البحوث والاستشارات بجامعة #بنغازي، مؤتمرًا حول دور القان…

#ليبياـالآن| عقد مركز البحوث والاستشارات بجامعة #بنغازي، مؤتمرًا حول دور القانون في المصالحة الوطنية، إذ أوصت الأبحاث المقدمة على اعتماد 5 مرتكزات قانونية: الحكم الوطني، واللامركزية، والهوية الوطنية، وقوى الأمن، والعدالة الانتقالية.