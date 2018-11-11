ليبياـالآن| معرض للفنون التشكيلية ضمن فعاليات معرض #سرت للسلام، الذي تنظمه ك…

#ليبياـالآن| معرض للفنون التشكيلية ضمن فعاليات معرض #سرت للسلام، الذي تنظمه كلية التربية في جامعة #سرت بالتعاون امع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
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