#ليبياـالآن| اعقدت منظمة الصحة العالمية (WHO) تدريباً شاملاً استضافته #تونس، يبحث التعامل مع المرضى الدرن في #ليبيا، وتعتبر الورشة الأولى من نوعها منذ ٧ سنوات، وحضرها ٢٥ متدربًا وركزت الورشة على التشخيص وإدارة العقاقير وإعداد التقارير وتتبع المرضى.
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