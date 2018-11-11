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#ليبياـالآن| اعقدت منظمة الصحة العالمية (WHO) تدريباً شاملاً استضافته #تونس، …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| اعقدت منظمة الصحة العالمية (WHO) تدريباً شاملاً استضافته #تونس، يبحث التعامل مع المرضى الدرن في #ليبيا، وتعتبر الورشة الأولى من نوعها منذ ٧ سنوات، وحضرها ٢٥ متدربًا وركزت الورشة على التشخيص وإدارة العقاقير وإعداد التقارير وتتبع المرضى.


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