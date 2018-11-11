#ليبيا_الآن| إجمالي إحصائية شهر أكتوبر لقسم إمراض النساء والتوليد 2018 بمركز #بنغازي الطبي، حيث بلغت حالات الولادة الطبيعية 772، والولادة القيصرية 450، وعدد الذكور 638، وعدد الإناث 598.
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