#ليبيا_الآن| إجمالي إحصائية شهر أكتوبر لقسم إمراض النساء والتوليد 2018 بمركز #بنغازي الطبي، حيث بلغت حالات الولادة الطبيعية 772، والولادة القيصرية 450، وعدد الذكور 638، وعدد الإناث 598.