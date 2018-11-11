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#ليبيا_الآن| أعتصم الأطباء والعناصر الطبية بمستشفى #صرمان العام، اليوم الأحد، …

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعتصم الأطباء والعناصر الطبية بمستشفى #صرمان العام، اليوم الأحد، أمام مبنى أدارة المستشفى، لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي لم تصرف لهم منذ اكثر من ثلاث سنوات، مهددين بالأستقالة الجماعية في حال عدم تلبية مطالبهم.




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