#ليبيا_الآن| أعتصم الأطباء والعناصر الطبية بمستشفى #صرمان العام، اليوم الأحد، أمام مبنى أدارة المستشفى، لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي لم تصرف لهم منذ اكثر من ثلاث سنوات، مهددين بالأستقالة الجماعية في حال عدم تلبية مطالبهم.
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