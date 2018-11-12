ليبياـالآن| قبل ساعات من إنعقاد مؤتمر #باليرمو.. رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيب…

#ليبياـالآن| قبل ساعات من إنعقاد مؤتمر #باليرمو.. رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” يؤكد أن #روما لن تملي الحول على #ليبيا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| رغم إعلان عدم مشاركة المشير “خليفة حفتر” في مؤتمر #باليرمو، #روي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| إذاعة #موازييك #التونسية: توقف الحركة بمعبر ذهيبة #وازن، لبعض ا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| تحت عنوان “هل سيتم التوصل إلى حلول أفضل في باليرمو؟” تسائلت مجلة…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#قوات_سوريا_الديمقراطية تستأنف عملياتها العسكرية ضد #داعش خبار الآن| دبي – ال…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك