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#ليبياـالآن| قبل ساعات من إنعقاد مؤتمر #باليرمو.. رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيب…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| قبل ساعات من إنعقاد مؤتمر #باليرمو.. رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” يؤكد أن #روما لن تملي الحول على #ليبيا.

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