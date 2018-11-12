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#عاجل| رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبّي كونتي”: هناك انسجام في المواقف مع فرنسا ب…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|
رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبّي كونتي”: هناك انسجام في المواقف مع فرنسا بشأن ليبيا.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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