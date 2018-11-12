#ليبياـالآن| “غسان سلامة”، المبعوث الأممي إلى #ليبيا يصرّح لصحيفة #الأهرام #المصرية: #ليبيا تنتحر بأموالها! ولا بد من وقف النهب أولًا قبل أي حل سياسي.

واضاف سلامة أن هناك توافقًا عميقًا بين كل الأطراف على إبقاء الوضع على ما هو عليه والذى ينتج مليونيرًا جديدًا كل صباح، بينما يتردى الوضع العام ويزداد سوءًا، فى ليبيا فإن معظم الصراعات مصدرها الداخل.