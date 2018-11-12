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#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة على هامش مؤتمر #باليرمو الخاص با…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة على هامش مؤتمر #باليرمو الخاص بالأزمة الليبية في #صقلية، #إيطاليا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث النتائج المتوقعة للمؤتمر، والعملية السياسية في #ليبيا، وخصوصًا المسار القانوني، وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة الليبية.

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