ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة على هامش مؤتمر #باليرمو الخاص با…

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة على هامش مؤتمر #باليرمو الخاص بالأزمة الليبية في #صقلية، #إيطاليا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث النتائج المتوقعة للمؤتمر، والعملية السياسية في #ليبيا، وخصوصًا المسار القانوني، وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة الليبية.