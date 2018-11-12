ليبيا_الآن | #فيديو | تحدّث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن مؤتمر #بال…



#ليبيا_الآن | #فيديو | تحدّث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن مؤتمر #باليرمو المنعقد حاليًا في #صقلية قائلًا: ” #إيطاليا تحتضن هذا المؤتمر لأنها تريد أن تساهم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتثبيت الإستقرار في #ليبيا“. وأكّد كونتي حلال كلمته أن اللاعبين الأساسيين في السيناريو الليبي سيحضرون، إضافة إلى 10 رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية 20 دولة، والمنظمات الدولية الرئيسية. وأضاف كونتي: “كل هذا من أجل وقف الاشتباكات المسلحة وتثبيت إستقرار #ليبيا من أجل الشعب الليبي، لأننا نريده أن يقرر مستقبله بكل ديمقراطية”.