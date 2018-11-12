ليبيا_الآن | إستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المبعوث الأممي غسان سلا…

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المبعوث الأممي غسان سلامة والوفد الأممي في جزيرة #صقلية، لمناقشة المخرجات المتوقعة لمؤتمر #باليرمو، ودعم #إيطاليا لخطة عمل الأمم المتحدة، بما فيها الملتقى الوطني، والإصلاحات الإقتصادية والأمنية، وأبرز المستجدات في #ليبيا.





