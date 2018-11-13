ليبيا_الآن| بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وز…

#ليبيا_الآن| بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وغسّان سلامة، الجوانب الموضوعية للوضع الحالي في ليبيا بالتفصيل، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإقامة عملية سياسية مستدامة، لتحقيق توافق وطني من خلال إجراءات انتخابية مناسبة للهيئات الحكومية المختصة.