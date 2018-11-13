ليبيا_الآن| نشرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن النائب الأول لمدير جهاز الحكو…

#ليبيا_الآن| نشرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرجى بريخودكو، اليوم الثلاثاء، صرح بأنه لا يوجد بديل للعملية التفاوضية #بليبيا، وضرورة مواصلة الحوار بين كافة أطراف الأزمة الليبية لإيجاد حلول وسط، والأرتكاز على اتفاق الصخيرات، مؤكداً أن روسيا تتواصل مع كل الأطراف، ولا تدعم أى طرف دون الآخر، وتسترشد بمصلحة الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية.
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