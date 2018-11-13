ليبيا_الآن | رعى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لقاءًا جمع بين القائد العا…

#ليبيا_الآن | رعى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لقاءًا جمع بين القائد العام للقوات المسلّحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج، في #باليرمو، #صقلية. ونشر كونتي صور اللقاء على حسابه على تويتر قائلًا: ” #إيطاليا تجمع بين أبطال المتوسط وتعيد إطلاق حوارها مع #ليبيا“. حضر هذا اللقاء رئيس #مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس #تونس الباجي قائد السبسي، ورئيس وزراء #روسيا ديميتري ميدفيديف، ورئيس وزراء #الجزائر أحمد أويحيى، ووزير #فرنسا للشؤون الخارجية جان إيف لودريان، والمبعوث الأممي غسان سلامة.





