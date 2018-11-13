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#ليبيا_الآن | إلتقى وزير #بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط آليستر برت ممثلات عن الن…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير #بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط آليستر برت ممثلات عن النساء الليبيات في مؤتمر #باليرمو المُنعقد في #إيطاليا حول الأزمة الليبية. واعتبر برت أن إشراك المرأة أمر أساسي، لضمان تمثيل عادل لجميع الليبين، مؤكدًا أن بلاده تدعم المشاركة العادلة للمرأة الليبية في جميع مراحل بناء السلام في #ليبيا.

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