ليبيا_الآن | إلتقى وزير #بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط آليستر برت ممثلات عن الن…

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير #بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط آليستر برت ممثلات عن النساء الليبيات في مؤتمر #باليرمو المُنعقد في #إيطاليا حول الأزمة الليبية. واعتبر برت أن إشراك المرأة أمر أساسي، لضمان تمثيل عادل لجميع الليبين، مؤكدًا أن بلاده تدعم المشاركة العادلة للمرأة الليبية في جميع مراحل بناء السلام في #ليبيا.
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