ليبيا_الآن | مجموعة صور من مؤتمر #باليرمو الذي انعقد لمدة يومين في جزيرة #صق…

#ليبيا_الآن | مجموعة صور من مؤتمر #باليرمو الذي انعقد لمدة يومين في جزيرة #صقلية فس إيطاليا، بحضور الأطراف الليبية، وعددٍ من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجيات، لبحث الأزمة في #ليبيا.







