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#ليبيا_الآن | مجموعة صور من مؤتمر #باليرمو الذي انعقد لمدة يومين في جزيرة #صق…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | مجموعة صور من مؤتمر #باليرمو الذي انعقد لمدة يومين في جزيرة #صقلية فس إيطاليا، بحضور الأطراف الليبية، وعددٍ من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجيات، لبحث الأزمة في #ليبيا.




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