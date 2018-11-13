ليبيا_الآن | مجموعة صور من مؤتمر #باليرمو الذي انعقد لمدة يومين في جزيرة #صق…

#ليبيا_الآن | مجموعة صور من مؤتمر #باليرمو الذي انعقد لمدة يومين في جزيرة #صقلية فس إيطاليا، بحضور الأطراف الليبية، وعددٍ من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجيات، لبحث الأزمة في #ليبيا.
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