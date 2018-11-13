

#ليبيا_الآن | #فيديو | تحدّثت ممثلة الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني اليوم من مدينة #باليرمو، عاصمة جزيرة #صقلية في #إيطاليا، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي شارك في المؤتمر لدعم الليبيين قائلةً: “أصدقائنا الليبيين الذين دعمناهم طوال هذه السنوات ليس فقط من خلال الدعم السياسي والعمل الأمني والتعاون، ولكن أيضا بأكثر من 370 مليون يورو دعم الشعب الليبي”. وأضافت موغريني: “نحن هنا لدعم عمل الأمم المتحدة للتوسط وإيجاد حل سياسي. إن الخطر الذي يتعين علينا تجنبه هو أن الوضع الأمني في #ليبيا يتدهور أكثر، والإغراء بالحل العسكري يسود – وهذا من شأنه أن يزيد الوضع سوءا بالنسبة للبلد وللمنطقة بأسرها. ولهذا السبب يدعم الاتحاد الأوروبي بكل ثقله السياسي، وبكل موارده، الوساطة والعمل السياسي للأمم المتحدة وأي مجال للحوار والتقدم في هذا العمل الصعب.