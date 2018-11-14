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#ليبياـالآن| افتتح مستشفى “ابن سينا” في #سرت قسم العمليات الرئيسية، بعد الان…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| افتتح مستشفى “ابن سينا” في #سرت قسم العمليات الرئيسية، بعد الانتهاء من أعمال الصيناة اللازمة.



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قناة الان

قناة الان

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