ليبياـالآن| افتتح مستشفى “ابن سينا” في #سرت قسم العمليات الرئيسية، بعد الان…

#ليبياـالآن| افتتح مستشفى “ابن سينا” في #سرت قسم العمليات الرئيسية، بعد الانتهاء من أعمال الصيناة اللازمة.
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