ليبيا_الآن| زار الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مدرسة جما…

#ليبيا_الآن| زار الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مدرسة جمال عبدالناصر التخصصية للبنين بمدينة #طرابلس، حيث قامت بتزويد مكتبتها ب 150 عنوان؛ من الكتب الصادرة عن الهيئة العامة للثقافة، بواقع ثلاث نسخ من كل عنوان أي مايقارب 500 نسخة.











