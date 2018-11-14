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#ليبيا_الآن| زار الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مدرسة جما…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مدرسة جمال عبدالناصر التخصصية للبنين بمدينة #طرابلس، حيث قامت بتزويد مكتبتها ب 150 عنوان؛ من الكتب الصادرة عن الهيئة العامة للثقافة، بواقع ثلاث نسخ من كل عنوان أي مايقارب 500 نسخة.






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