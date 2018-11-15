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#ليبيا_الآن | زار مكتب التعاون الليبي – الإيطالي بلدية #القره_بوللي، للتنسيق ل…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار مكتب التعاون الليبي – الإيطالي بلدية #القره_بوللي، للتنسيق لإقامة ودعم عدد من المشاريع، ومنها: إنشاء مدرستين بسعة 12 فصل لكل مدرسة، حفر 4 آبار مع ملحقاتها لمياه الشرب، وإنشاء محطة لمعالجة مياه الشرب.





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