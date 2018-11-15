ليبيا_الآن | سلّك عناصر السلامه الوطنيه من مجموعة الدفاع المدني الطرق التي غمر…

#ليبيا_الآن | سلّك عناصر السلامه الوطنيه من مجموعة الدفاع المدني الطرق التي غمرتها مياه الأمطار التي هطلت بغزارة في الفتره الماضية في بلدية #صبراتة، وذلك لتسهيل أمور المواطنين.









