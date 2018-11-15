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#ليبياـالآن| بحث “عمران بوجواري”، رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي، مع مد…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بحث “عمران بوجواري”، رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي، مع مدير إدارة الخدمات الصحية #بنغازى والمستشار القانوني بإدارة الخدمات الصحية في المدينة، سبل تفعيل منظومة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية وسير أعمال تجهيز العيادات المجمعة في عيادتي #الماجورى و #قاريونس.

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