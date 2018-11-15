ليبياـالآن| بحث “عمران بوجواري”، رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي، مع مد…

#ليبياـالآن| بحث “عمران بوجواري”، رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي، مع مدير إدارة الخدمات الصحية #بنغازى والمستشار القانوني بإدارة الخدمات الصحية في المدينة، سبل تفعيل منظومة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية وسير أعمال تجهيز العيادات المجمعة في عيادتي #الماجورى و #قاريونس.